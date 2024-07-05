Глава МЗС Молдови: НАТО не порушує наш нейтралітет, це робить Росія
НАТО не порушує нейтралітет Молдови. Єдиний, хто це робить - Росія.
Про це заявив міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV8.
"Важливо зазначити, що впродовж 30 років співробітництва з НАТО в багатьох галузях Альянс завжди виходив і надалі буде виходити й поважати наш нейтралітет. Єдина країна, яка не поважає і порушує його, - це Російська Федерація", - зазначив Попшой.
Глава МЗС нагадав, що Москва у 1999 році взяла на себе міжнародні зобов'язання вивести з території Молдови свої війська, а також ліквідувати склади боєприпасів у Колбасні, але так і не зробила цього.
"Це і є пряме порушення нейтралітету Республіки Молдова", - наголосив міністр.
Водночас він зазначив, що Молдова залишиться нейтральною країною доти, доки це відповідає волі її народу.
"Більшість громадян вважає, що нейтралітет - це гарантія безпеки. На жаль, історія доводить на ділі, що найчастіше це не так. Але Республіка Молдова - демократична країна, і поки більшість громадян вважає, що нейтралітет є позитивним фактором для країни, цей формат збережеться", - запевнив Попшой.
Варто зазначити, що статус постійного нейтралітету Молдови прописаний в 11 статті Конституції. Він передбачає невступ до військово-політичних блоків і не допускає розміщення на території країни збройних сил інших держав.
Агресія РФ проти Молдови
Нагадаємо, у березні 2024 року президент Молдови Майя Санду говорила, що її країна є об'єктом російського втручання, яке посилюється в міру того, як Молдова просувається до інтеграції в Європу.
Пізніше міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Єфрос повідомив, що в країні повним ходом триває гібридна війна, розв'язана російською владою. Росія не відмовилася від своїх намірів, вона змінила тактику.
Додамо, ще у 2023 році Санду заявила, що вторгнення Росії в Україну спонукає Молдову задуматися про те, чи потрібно країні відійти від закріпленого конституцією нейтралітету та замкнути себе в "ширшому альянсі", тобто НАТО.
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