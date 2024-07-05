Глава МИД Молдовы: НАТО не нарушает наш нейтралитет, это делает Россия
НАТО не нарушает нейтралитет Молдовы. Единственный, кто это делает - Россия.
Об этом заявил министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV8.
"Важно отметить, что в течение 30 лет сотрудничества с НАТО во многих отраслях Альянс всегда выходил и в дальнейшем будет выходить и уважать наш нейтралитет. Единственная страна, которая не уважает и нарушает его, - это Российская Федерация", - отметил Попшой.
Глава МИД напомнил, что Москва в 1999 году взяла на себя международные обязательства вывести с территории Молдовы свои войска, а также ликвидировать склады боеприпасов в Колбасне, но так и не сделала этого.
"Это и есть прямое нарушение нейтралитета Республики Молдова", - подчеркнул министр.
В то же время он отметил, что Молдова останется нейтральной страной, пока это соответствует воле ее народа.
"Большинство граждан считают, что нейтралитет - это гарантия безопасности. К сожалению, история доказывает на деле, что чаще всего это не так. Но Республика Молдова - демократическая страна, и пока большинство граждан считает, что нейтралитет является положительным фактором для страны, этот формат сохранится ", - заверил Попшой.
Следует отметить, что статус постоянного нейтралитета Молдовы прописан в 11 статье Конституции. Он предусматривает невступление в военно-политические блоки и не допускает размещения на территории страны вооруженных сил других государств.
Агрессия РФ против Молдовы
Напомним, в марте 2024 года президент Молдовы Майя Санду говорила, что ее страна является объектом российского вмешательства, усиливающегося по мере того, как Молдова продвигается к интеграции в Европу.
Позже министр внутренних дел Молдовы Адриан Ефрос сообщил, что в стране полным ходом идет гибридная война, развязанная российскими властями. Россия не отказалась от своих намерений, она изменила тактику.
Добавим, еще в 2023 году Санду заявила, что вторжение России в Украину побуждает Молдову задуматься о том, нужно ли стране отойти от закрепленного конституцией нейтралитета и замкнуть себя в "более широком альянсе", то есть НАТО.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.