Майже 1100 окупантів та 93 безпілотники. Генштаб поновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі, 26 листопада, становлять 1070 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 324 830 військових. Також ЗСУ знищили 93 безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника на 26 листопада 2023 орієнтовно склали:
Українські військові утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра ЗСУ наступають у західній частині Запорізької області та у напрямку Мелітополя.
Підрозділи ракетних військ вразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійські засоби, пункт управління та боєприпасів противника.
Минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень.
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