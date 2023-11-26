Почти 1100 оккупантов и 93 беспилотника. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине к утру воскресенья, 26 ноября, составляют 1070 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 324 830 военных. Также ВСУ уничтожили 93 беспилотника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника на 26 ноября 2023 года ориентировочно составили:
Украинские военные удерживают занятые позиции на левобережье Днепра ВСУ наступают в западной части Запорожской области и в направлении Мелитополя.
Подразделения ракетных войск поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средства, пункт управления и боеприпасов противника.
За прошедшие сутки произошло 58 боевых столкновения.
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