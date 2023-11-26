Українські війська наступають у напрямку Мелітополя: карти ISW

За словами ISW, українські війська звільнили раніше втрачені позиції поблизу Ягідного (Донецька область), продовжили наступальні операції у західній частині Запорізької області та у напрямку Мелітополя. Також українські війська продовжують утримувати позиції у східній (лівобережній) Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) .

Операція №1 - Луганська область

ISW повідомляє, що російські війська продовжували наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна 25 листопада, але підтверджених успіхів не досягли. Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися в районі Сіньківки.

Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Сіньківки, Петропавлівки та Іванівки на Куп'янському напрямку ; поблизу Стельмахівки на Сватівському напрямку ; та поблизу Серебрянського лісництва на Кремінному напрямку.

Глава Луганської області Артем Лисогор заявив, що російські війська все частіше скаржаться на втрати особового складу на Куп'янському напрямку і висловлюють нерішучість брати участь у майбутніх наступах через невдалі наступальні операції.

Російські джерела 25 листопада стверджували, що українські війська просунулися на південний схід від Куп'янська та атакували вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна.

Російські блогери стверджували, що українські війська звільнили раніше втрачені позиції поблизу Ягідного. Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили атаки українських військ поблизу Захорюківки, Першотравневого та Іванівки на Куп'янському напрямку; та поблизу Григорівки на Лиманському напрямку.

Операція №2 - Донецька область

За словами ISW, 25 листопада українські сили продовжували наступальні операції під Бахмутом, але не просунулися вперед.

Український Генштаб повідомив, що українські сили продовжували наступальні дії на південь від Бахмуту.

Представник Південного угруповання військ Росії Вадим Астаф'єв заявив, що російські війська відбили 10 українських атак у районі Кліщіївки.

Російські війська продовжили наступальні операції поблизу Бахмута і, як повідомляється, досягли незначних, непідтверджених успіхів 25 листопада.

Український генеральний штаб повідомив, що українські війська відбили російські наземні атаки в районі Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

ISW пише, що російські війська продовжили наступальні операції в районі Авдіївки 25 листопада та підтвердили наступ. Відеозапис із геолокацією, опублікований 24 листопада, показує, що російські війська просунулися на північ від Красногорівки.

Російські джерела стверджували, що російські війська просунулися в промисловому районі та поблизу залізничної станції Ясинувата-2 від Кам'янки та поблизу Авдіївського коксохімічного заводу.

Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські наземні атаки на схід та південь від Новокалинового та поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного та Первомайського.

Спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського спрямування Олександр Штупун заявив, що російські війська знизили інтенсивність авіаударів і скоротили кількість бронетехніки, що діє на Авдіївському напрямку, але досі проводять піхотні атаки.

За словами ISW, російські війська продовжували наступальні операції на захід та південний захід від Донецька і, як повідомляється, незначно просунулися 25 листопада.

Російський військовий блогер заявив, що російські війська досягли невстановленого тактичного успіху поблизу Новомихайлівки.

Український Генштаб повідомив, що російські війська провели безуспішні наземні атаки поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки.

"Південна вісь"

Міністерство оборони Росії 25 листопада заявило, що підрозділи Російської Східної групи військ відбили українську атаку в прикордонному районі Донецько-Запорізької області поблизу Приютного.

iSW пише, що російські війська продовжували атаки в районі кордону Донецької та Запорізької областей 25 листопада, але не зробили жодних заявлених чи підтверджених успіхів.

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували на південь від Золотої Ниви та на схід від Старомайорського.

Російські джерела стверджували, що російські війська атакували на північний захід від Старомайорського 24 і 25 листопада.

За словами ISW, українські війська 25 листопада продовжили наступальні операції у західній частині Запорізької області, але не досягли будь-яких заявлених чи підтверджених успіхів. Генштаб України повідомив, що українські війська продовжили наступальні операції у напрямку Мелітополя.

Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили дві українські атаки на північ від Новопрокопівки. Відомий російський військовий блогер заявив, що українські війська провели механізовані атаки поблизу Роботиного та Вербового.

За словами ISW, російські війська 25 листопада продовжили наземні атаки в західній частині Запорізької області, але не досягли будь-яких підтверджених успіхів.

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Роботиного та Новопокровки.

Український Генштаб 25 листопада повідомив, що українські війська продовжують утримувати позиції у східній (лівобережній) Херсонській області.

Російські джерела стверджували, що російські війська обстрілювали та атакували українські позиції у лівобережній Херсонській області. Російські блогери визнали, що українські війська зберігають позиції у Кринках, але стверджували, що російські війська обстрілювали українські позиції поблизу населеного пункту та в ньому.

Українська партизанська група "АТЕШ", що базується в Криму, заявила 24 листопада, що членів АТЕШ було залучено до великомасштабного удару українського безпілотника по цілях в окупованому Криму в ніч з 23 на 24 листопада.

"АТЕШ" заявила, що українські удари знищили російські радари та системи протиповітряної оборони та персонал. Російські джерела стверджували, що російські засоби ППО та морська авіація Чорноморського флоту збили 25 безпілотних літальних апаратів.