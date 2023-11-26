ua en ru
Вс, 26 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Почти 1100 оккупантов и 93 беспилотника. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Киев, Воскресенье 26 ноября 2023 08:05
UA EN RU
Почти 1100 оккупантов и 93 беспилотника. Генштаб обновил потери РФ в Украине Фото: иллюстративная фотография (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Потери России в войне в Украине к утру воскресенья, 26 ноября, составляют 1070 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 324 830 военных. Также ВСУ уничтожили 93 беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника на 26 ноября 2023 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 324 830 (+1070) человек ликвидировано;
  • танков - 5513 (+11) ед.;
  • боевых бронированных машин - 10 279 (+16) ед.;
  • артиллерийских систем - 7874 (+23) ед.;
  • РСЗО - 907 (+2) ед.;
  • средства ПВО - 597 (+1) ед.;
  • самолетов - 323 ед.;
  • вертолетов - 324 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5901 (+93) ед.;
  • крылатые ракеты - 1565 ед.;
  • корабли/катера - 22 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10 288 (+29) ед.;
  • специальная техника - 1113 (+1) ед.

Ситуация на фронте

Украинские военные удерживают занятые позиции на левобережье Днепра ВСУ наступают в западной части Запорожской области и в направлении Мелитополя.

Подразделения ракетных войск поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средства, пункт управления и боеприпасов противника.

За прошедшие сутки произошло 58 боевых столкновения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Украинские войска наступают в направлении Мелитополя: карты ISW
Украинские войска наступают в направлении Мелитополя: карты ISW
DAILY
Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах