Почти 1100 оккупантов и 93 беспилотника. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Потери России в войне в Украине к утру воскресенья, 26 ноября, составляют 1070 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 324 830 военных. Также ВСУ уничтожили 93 беспилотника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника на 26 ноября 2023 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 324 830 (+1070) человек ликвидировано;
- танков - 5513 (+11) ед.;
- боевых бронированных машин - 10 279 (+16) ед.;
- артиллерийских систем - 7874 (+23) ед.;
- РСЗО - 907 (+2) ед.;
- средства ПВО - 597 (+1) ед.;
- самолетов - 323 ед.;
- вертолетов - 324 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5901 (+93) ед.;
- крылатые ракеты - 1565 ед.;
- корабли/катера - 22 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 10 288 (+29) ед.;
- специальная техника - 1113 (+1) ед.
Ситуация на фронте
Украинские военные удерживают занятые позиции на левобережье Днепра ВСУ наступают в западной части Запорожской области и в направлении Мелитополя.
Подразделения ракетных войск поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средства, пункт управления и боеприпасов противника.
За прошедшие сутки произошло 58 боевых столкновения.
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