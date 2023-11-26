Почти 1100 оккупантов и 93 беспилотника. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине к утру воскресенья, 26 ноября, составляют 1070 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 324 830 военных. Также ВСУ уничтожили 93 беспилотника.

Общие боевые потери противника на 26 ноября 2023 года ориентировочно составили: личного состава - около 324 830 (+1070) человек ликвидировано;

танков - 5513 (+11) ед.;

боевых бронированных машин - 10 279 (+16) ед.;

артиллерийских систем - 7874 (+23) ед.;

РСЗО - 907 (+2) ед.;

средства ПВО - 597 (+1) ед.;

самолетов - 323 ед.;

вертолетов - 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5901 (+93) ед.;

крылатые ракеты - 1565 ед.;

корабли/катера - 22 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 10 288 (+29) ед.;

специальная техника - 1113 (+1) ед. Ситуация на фронте Украинские военные удерживают занятые позиции на левобережье Днепра ВСУ наступают в западной части Запорожской области и в направлении Мелитополя. Подразделения ракетных войск поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средства, пункт управления и боеприпасов противника. За прошедшие сутки произошло 58 боевых столкновения.