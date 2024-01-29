Глава МЗС Литви: Україна зробила все, що могла з тією зброєю, яку дав Захід

"Війна багато в чому - це про кулі. Це і про людей, але якщо люди є, то згодом йтиметься про кулі. Якщо у вас немає куль, дуже складно атакувати. І це найбільша проблема", - сказав Ландсбергіс.

Литовський міністр вважає дуже цинічним, що деякі західні експерти розмірковують про те, чи досягли українські війська успіху на фронті.

"Я щоразу говорю: дивіться, не треба зараз обговорювати Україну. Ви зробили все, що могли, з тим, що ми вам дали. Питання лише в тому, чи ми могли дати більше?", - зазначив глава МЗС Литви.

Він додав, що західні партнери могли б надати Україні більше зброї. І тоді, можливо, ЗСУ досягли б більшого.

"Це настільки просто, наскільки це можливо. Тому зараз важко передбачити, враховуючи все, що ви маєте в даний час, і враховуючи повільний потік того, що доходить до вас наразі, чого можна досягти на полі битви. Знаєте, є ще одна проблема: росіяни виробляють (зброю - ред.). І якщо хтось сподівається, що росіян зупинили та санкції все зробили - я в цьому не зовсім упевнений. Я вважаю, що нам потрібні додаткові зусилля. І ці зусилля потрібні Заходу", - наголосив Ландсбергіс.

Візит глави МЗС Литви до України

Нагадаємо, 25 січня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прибув з робочим візитом до Києва. В Україні у нього заплановані зустрічі зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, секретарем РНБО Олексієм Даніловим та іншими офіційними особами.

Ландсбергіс також візьме участь у підписанні меморандуму про взаєморозуміння між представництвом ЄС в Україні та Литовським центральним агентством з управління проєктами (CPA) щодо співпраці у реалізації проєкту з будівництва укриттів в українських школах, який фінансується ЄС.

У розмові з журналістами глава МЗС Литви заявив, що нинішній рік у перебігу повномасштабної війни РФ проти України, скоріш за все, стане "особливо важливим".

Також Ландсбергіс розповів про готовність України частково перенести виробництво дронів на територію Литви. Даний крок розглядається, як взаємовигідна співпраця та підготовка західних сусідів до можливих військових загроз.