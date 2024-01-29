Глава МИД Литвы: Украина сделала все, что могла с тем оружием, которое дал Запад

"Война во многом - это о пулях. Это и о людях, но если люди есть, то впоследствии речь пойдет о пулях. Если у вас нет пуль, очень сложно атаковать. И это самая большая проблема", - сказал Ландсбергис.

Литовский министр считает очень циничным, что некоторые западные эксперты размышляют о том, достигли ли украинские войска успеха на фронте.

"Я каждый раз говорю: смотрите, не надо сейчас обсуждать Украину. Вы сделали все, что могли, с тем, что мы вам дали. Вопрос только в том, могли ли мы дать больше?", - отметил глава МИД Литвы.

Он добавил, что западные партнеры могли бы предоставить Украине больше оружия. И тогда, возможно, ВСУ достигли бы большего.

"Это настолько просто, насколько это возможно. Поэтому сейчас трудно предсказать, учитывая все, что у вас есть в настоящее время, и учитывая медленный поток того, что доходит до вас сейчас, чего можно достичь на поле битвы. Знаете, есть еще одна проблема: россияне производят (оружие - ред.). И если кто-то надеется, что россиян остановили и санкции все сделали - я в этом не совсем уверен. Я считаю, что нам нужны дополнительные усилия. И эти усилия нужны Западу", - подчеркнул Ландсбергис.

Визит главы МИД Литвы в Украину

Напомним, 25 января министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прибыл с рабочим визитом в Киев. В Украине у него запланированы встречи со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, секретарем СНБО Алексеем Даниловым и другими официальными лицами.

Ландсбергис также примет участие в подписании меморандума о взаимопонимании между представительством ЕС в Украине и Литовским центральным агентством по управлению проектами (CPA) о сотрудничестве в реализации проекта по строительству укрытий в украинских школах, который финансируется ЕС.

В разговоре с журналистами глава МИД Литвы заявил, что нынешний год в ходе полномасштабной войны РФ против Украины, скорее всего, станет "особенно важным".

Также Ландсбергис рассказал о готовности Украины частично перенести производство дронов на территорию Литвы. Данный шаг рассматривается как взаимовыгодное сотрудничество и подготовка западных соседей к возможным военным угрозам.