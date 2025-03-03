Глава МЗС Литви сумнівається в можливості відновлення роботи "Північного потоку-2"

Таку заяву литовський міністр зробив, коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що США під впливом російських лобістів, можливо, готуються до відновлення роботи газопроводу.

"Газопровід "Північний потік-2" фізично складно відновити, а політично він уже похований. Мені справді важко уявити, щоб хтось у Європі міг розглядати можливість такої взаємодії з Росією, минаючи інші країни. Це була велика геополітична помилка", - сказав Будріс.

Він нагадав, що ще в процесі розроблення проєкту "Північний потік-2" Литва докладала зусиль для дистанціювання від російських енергоресурсів і закликала країни до диверсифікації постачання газу до ЄС.

"Було завдано величезної шкоди створенням надії для обох сторін на те, що спільна торгівля може змінити саму природу російського режиму. Ми побачили, що це не справдилося, тому зараз намагатися його відродити. Не уявляю, на яких аргументах це повинно робитися", - наголосив глава МЗС Литви.

Крім того, за його словами, на зміну технологічно застарілим трубопроводам зараз прийшло транспортування скрапленого природного газу (СПГ) суднами, а світовим лідером з експорту цих ресурсів є США, з якими й слід вести переговори.