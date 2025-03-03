Глава МИД Литвы сомневается в возможности возобновления работы "Северного потока-2"

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис не видит возможности восстановления газопровода "Северный поток-2" из России в Германию. По его мнению, проект был большой геополитической ошибкой, повторение которой в нынешних условиях европейские страны не рассматривают.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Такое заявление литовский министр сделал, комментируя сообщения СМИ о том, что США под влиянием российских лоббистов, возможно, готовятся к возобновлению работы газопровода.
"Газопровод "Северный поток-2" физически сложно восстановить, а политически он уже похоронен. Мне действительно трудно представить, чтобы кто-то в Европе мог рассматривать возможность такого взаимодействия с Россией, минуя другие страны. Это была большая геополитическая ошибка", - сказал Будрис.
Он напомнил, что еще в процессе разработки проекта "Северный поток-2" Литва прилагала усилия для дистанцирования от российских энергоресурсов и призывала страны к диверсификации поставок газа в ЕС.
"Был нанесен огромный ущерб созданием надежды для обеих сторон на то, что совместная торговля может изменить саму природу российского режима. Мы увидели, что это не оправдалось, поэтому сейчас пытаться его возродить. Не представляю, на каких аргументах это должно делаться", - подчеркнул глава МИД Литвы.
Кроме того, по его словам, на смену технологически устаревшим трубопроводам сейчас пришла транспортировка сжиженного природного газа (СПГ) судами, а мировым лидером по экспорту этих ресурсов являются США, с которыми и следует вести переговоры.
Напомним, строительство "Северного потока-2" было начато в 2018 году. Его цель - обеспечить ежегодную прокачку 55 млрд кубометров природного газа непосредственно из России в Германию через Балтийское море. Сейчас он не действует.
На днях издание Financial Times сообщало, что при поддержке американских инвесторов разрабатывается проект перезапуска российского газопровода "Северный поток-2" в Европу. Эта инициатива, как отмечается, может повлиять на отношения между США и Россией на фоне геополитических изменений.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.