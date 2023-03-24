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Глава МЗС Литви сьогодні відвідає Київ, - ЗМІ

Фото: глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс має намір у п'ятницю, 24 березня, відвідати Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

При цьому про цілі візиту Ландсберга і заплановані зустрічі офіційно не повідомляється. На порядку денному міністра, опублікованому на сайті МЗС, також немає відомостей про це.

Додамо, що востаннє глава МЗС Литви був у Києві у листопаді 2022 року. Тоді він разом із міністрами закордонних справ семи європейських країн брав участь у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, Литва анонсувала новий пакет військової допомоги для України.

Литва також закупила 16 радарів для України.

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