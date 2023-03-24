ua ru
Пт, 24 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Глава МЗС Литви сьогодні відвідає Київ, - ЗМІ

Новость на русском →
П'ятниця 24 березня 2023 11:11
Глава МЗС Литви сьогодні відвідає Київ, - ЗМІ Фото: глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс має намір у п'ятницю, 24 березня, відвідати Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

При цьому про цілі візиту Ландсберга і заплановані зустрічі офіційно не повідомляється. На порядку денному міністра, опублікованому на сайті МЗС, також немає відомостей про це.

Додамо, що востаннє глава МЗС Литви був у Києві у листопаді 2022 року. Тоді він разом із міністрами закордонних справ семи європейських країн брав участь у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, Литва анонсувала новий пакет військової допомоги для України.

Литва також закупила 16 радарів для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Литва Київ
NEWS
ЗСУ знищили понад 1000 окупантів, 23 ББМ та 5 БПЛА за добу
ЗСУ знищили понад 1000 окупантів, 23 ББМ та 5 БПЛА за добу
DAILY
Партнер, а не союзник. Яку роль обрала Туреччина у війні та що може її змінити
Данило Крамаренкостарший редактор стрічки новин Партнер, а не союзник. Яку роль обрала Туреччина у війні та що може її змінити