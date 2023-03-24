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Глава МИД Литвы сегодня посетит Киев, - СМИ

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Пятница 24 марта 2023 11:11
Глава МИД Литвы сегодня посетит Киев, - СМИ Фото: глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис намерен в пятницу, 24 марта, посетить Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

При этом о целях визита Ландсберга и планируемых встречах официально не сообщается. В повестке дня министра, опубликованной на сайте МИД, также нет об этом ведомостей.

Добавим, что в последний раз глава МИД Литвы был в Киеве в ноябре 2022 года. Тогда он вместе с министрами иностранных дел семи европейских стран он участвовал во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, Литва анонсировала новый пакет военной помощи для Украины.

Литва также закупила 16 радаров для Украины.

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