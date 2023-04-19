Глава МЗС Литви про саміт у Вільнюсі: маємо запобігти новій війні в Європі

"У Мадриді ми отримали багато обіцянок, але ми не знаємо, наскільки ми далекі від них, коли справа доходить до практичних рішень. Але якщо подивитися на початок, на ті пункти, які були викладені, то в основному те, чого ми хотіли досягти в Мадриді, чого ми хочемо досягти у Вільнюсі, чого ми, ймовірно, ще захочемо досягти наступного року у Вашингтоні - це те, що ми хочемо запобігти новій війні на континенті Європи", - заявив він.

Міністр додав, що той факт, що цьогорічний саміт НАТО пройде у Вільнюсі, який перебуває досить близько до війни в Україні, посилає сильний сигнал.

"Це означає, що ми не можемо собі уявити, що можна буде покинути Вільнюський саміт без політичних рішень щодо найбільш важливих для східного флангу питань", - сказав політик.

Ландсбергіс зазначив, що необхідно також наголосити на шляху України до НАТО і що перемогу у війні можна визначити тільки як повернення всіх українських територій, включно з Кримом.

"Я думаю, що про це дуже чітко заявили представники України і президент України. Закінчення війни - це повна перемога на території України, з поверненням усіх територій, які зараз окуповані, включно з Кримом", - наголосив міністр.

Зазначимо, що саміт глав держав і урядів членів НАТО відбудеться у Вільнюсі 11 і 12 липня 2023 року.