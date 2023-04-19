Глава МИД Литвы о саммите в Вильнюсе: должны предотвратить новую войну в Европе

"В Мадриде мы получили много обещаний, но мы не знаем, насколько мы далеки от них, когда дело доходит до практических решений. Но если посмотреть на начало, на те пункты, которые были изложены, то в основном то, чего мы хотели достичь в Мадриде, чего мы хотим достичь в Вильнюсе, чего мы, вероятно, еще захотим достичь в следующем году в Вашингтоне - это то, что мы хотим предотвратить новую войну на континенте Европы", - заявил он.

Министр добавил, что тот факт, что саммит НАТО в этом году пройдет в Вильнюсе, который находится довольно близко к войне на Украине, посылает сильный сигнал.

"Это означает, что мы не можем себе представить, что можно будет покинуть Вильнюсский саммит без политических решений по наиболее важным для восточного фланга вопросам", - сказал политик.

Ландсбергис отметил, что необходимо также подчеркнуть путь Украины в НАТО и что победа в войне может быть определена только как возвращение всех украинских территорий, включая Крым.

"Я думаю, что об этом очень четко заявили представители Украины и президент Украины. Окончание войны - это полная победа на территории Украины, с возвращением всех территорий, которые сейчас оккупированы, включая Крым", - подчеркнул министр.

Отметим, что саммит глав государств и правительств членов НАТО состоится в Вильнюсе 11 и 12 июля 2023 года.