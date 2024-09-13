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Глава МЗС Литви назвав найкращу відповідь на іранські ракети в Росії

Литва, П'ятниця 13 вересня 2024 17:37
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Глава МЗС Литви назвав найкращу відповідь на іранські ракети в Росії Фото: глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Кот, Каріна Левицька

Литва підтримає всі європейські санкції проти Ірану за передачу ракет Росії. Але найкращою відповіддю будуть удари України по складах з цими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міністерства закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса на пресконференції в МЗС України.

"Очевидно, що Литва підтримає всі європейські санкції проти Ірану за його підтримку воєнних зусиль Росії проти України. Але було б дуже прикро знову побачити, як процес розмови, коли йдеться про санкції, займає дуже багато часу, і, як у багатьох випадках у минулому, не приносить результатів", - зауважив міністр.

Він наголосив, що позиція Литви полягає в тому, що необхідно накладати санкції на те, що легко піддається санкціям, наприклад, російські аеродроми.

"Україна, я впевнений, була б готова накласти на них санкції ракетними ударами великої дальності, якби тільки Україні це дозволили. Тож це була б найкраща відповідь, негайна відповідь, яка не вимагає від 27 країн сісти за стіл і про щось домовитися", - підкреслив Ландсбергіса.

Нагадаємо, що нещодавно в ЗМІ з'явилась інформація, що Іран передав Росії балістичні ракети малого радіуса дії. Офіційно Тегеран заперечив це. Однак інформацію підтвердили в Штатах.

США заявили, що РФ отримала балістичні ракети від Ірану.

Вчора Іран навіть викликав послів ЄС, щоб заперечити передачу ракет Росії, адже і США і Європейські країни почали активно накладати санкції на обидві країни.

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