Глава МЗС Литви назвав найкращу відповідь на іранські ракети в Росії
Литва підтримає всі європейські санкції проти Ірану за передачу ракет Росії. Але найкращою відповіддю будуть удари України по складах з цими ракетами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міністерства закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса на пресконференції в МЗС України.
"Очевидно, що Литва підтримає всі європейські санкції проти Ірану за його підтримку воєнних зусиль Росії проти України. Але було б дуже прикро знову побачити, як процес розмови, коли йдеться про санкції, займає дуже багато часу, і, як у багатьох випадках у минулому, не приносить результатів", - зауважив міністр.
Він наголосив, що позиція Литви полягає в тому, що необхідно накладати санкції на те, що легко піддається санкціям, наприклад, російські аеродроми.
"Україна, я впевнений, була б готова накласти на них санкції ракетними ударами великої дальності, якби тільки Україні це дозволили. Тож це була б найкраща відповідь, негайна відповідь, яка не вимагає від 27 країн сісти за стіл і про щось домовитися", - підкреслив Ландсбергіса.
Нагадаємо, що нещодавно в ЗМІ з'явилась інформація, що Іран передав Росії балістичні ракети малого радіуса дії. Офіційно Тегеран заперечив це. Однак інформацію підтвердили в Штатах.
США заявили, що РФ отримала балістичні ракети від Ірану.
Вчора Іран навіть викликав послів ЄС, щоб заперечити передачу ракет Росії, адже і США і Європейські країни почали активно накладати санкції на обидві країни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.