Глава МИД Литвы назвал лучший ответ на иранские ракеты в России

Литва поддержит все европейские санкции против Ирана за передачу ракет России. Но самым лучшим ответом будут удары Украины по составам с этими ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса на пресс-конференции в МИД Украины.

"Очевидно, что Литва поддержит все европейские санкции против Ирана за его поддержку военных усилий России против Украины. Но было бы очень обидно снова увидеть, как процесс разговора, когда речь идет о санкциях, занимает очень много времени, и, как во многих случаях в прошлом, не дает результатов", - отметил министр.

Он подчеркнул, что позиция Литвы состоит в том, что необходимо налагать санкции на легко поддающееся санкциям, например, российские аэродромы.

"Украина, я уверен, была бы готова наложить на них санкции ракетными ударами большой дальности, если бы только Украине это позволили. Поэтому это был бы лучший ответ, немедленный ответ, не требующий от 27 стран сесть за стол и о чем-то договориться", - подчеркнул Ландсбергис.