Глава МЗС Латвії закликала Трампа не затягувати нові санкції проти Росії

Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже закликала президента Дональда Трампа не чекати і запровадити вторинні санкції проти Росії раніше ніж через 50 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Це має бути раніше", - заявила очільниця латвійського МЗС в інтерв’ю на полях Форуму з безпеки в Аспені.

На її думку, немає сенсу давати президенту Росії Володимиру Путіну більше часу, коли російські війська продовжують атакувати Україну.

Браже зазначила, що Росія все ще здатна воювати, тому Захід повинен негайно посилити тиск на Москву, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

Одним із таких кроків може стати запровадження санкцій без зволікань.

"США та їхні союзники мають переконатися, що Росія усвідомлює, що з кожним днем ситуація для неї буде не покращуватися, а лише погіршуватися. Ми вже бачимо, що російська економіка в поганому стані", - сказала вона.

Крім того, очільниця МЗС Латвії зазначила, що санкції можуть мати реальний вплив на ситуацію на фронті.

За її словами, президент Росії Володимир Путін не зацікавлений у завершенні війни, про що свідчать і дані розвідки.

Аналогічного висновку дійшов і Трамп, незважаючи на спроби залишити для Росії ймовірність домовленостей.

"Це було лише питання часу, коли стане зрозуміло, що Путін просто дурить усіх і затягує час", - сказала вона.