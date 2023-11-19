Глава МЗС Латвії захотів стати генсеком НАТО

"Якщо Латвія вирішить висунути свою кандидатуру на посаду генерального секретаря, то доктор Кріш'яніс Каріньш готовий приєднатися до конкурсу", - йдеться в заяві Каріньша.

58-річний Каріньш подав у відставку з посади прем'єр-міністра в серпні, коли його партія намагалася сформувати новий уряд.

У заяві також ідеться, що він запропонує "зробити внесок у роботу альянсу завдяки своєму досвіду керівництва як прем'єр-міністр, чіткому розумінню загрози з боку Росії, твердій позиції щодо України та перевіреному досвіду досягнення міжнародного консенсусу".

Що відомо про генсека НАТО

Єнс Столтенберг уже восьмий рік керує НАТО, починаючи з 2014 року. Його термін закінчувався наприкінці вересня 2022 року, однак через повномасштабне вторгнення Росії в Україну його повноваження продовжили ще на рік.

У лютому він заявив, що не проситиме про продовження свого контракту, але країни НАТО просили його залишитися, оскільки не змогли домовитися про кандидата на посаду генсека.

Після відходу з посади Столтенберг планує очолити Центральний банк Норвегії.

Претенденти на пост генсека НАТО

Прем'єр Естонії Кая Каллас заявила, що зацікавлена у посаді генерального секретаря НАТО. Це бажання політик пояснює зокрема війною Росії проти України.

При цьому наприкінці жовтня прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що був би зацікавлений у тому, щоб змінити Єнса Столтенберга на посаді генсека НАТО.

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