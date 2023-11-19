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Глава МИД Латвии захотел стать генсеком НАТО

Фото: министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш хочет присоединиться к числу претендентов на пост секретаря НАТО Йенса Столтенберга, став вторым высокопоставленным политиком из стран Балтии, проявившим интерес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Если Латвия решит выдвинуть свою кандидатуру на пост генерального секретаря, то доктор Кришьянис Кариньш готов присоединиться к конкурсу", - говорится в заявлении Кариньша.

58-летний Кариньш подал в отставку с поста премьер-министра в августе, когда его партия пыталась сформировать новое правительство.

В заявлении также говорится, что он предложит "внести вклад в работу альянса благодаря своему опыту руководства в качестве премьер-министра, четкому пониманию угрозы со стороны России, твердой позиции по Украине и проверенному опыту достижения международного консенсуса".

Что известно о генсеке НАТО

Йенс Столтенберг уже восьмой год руководит НАТО, начиная с 2014 года. Его срок заканчивался в конце сентября 2022 года, однако из-за полномасштабного вторжения России в Украину его полномочия продлили еще на год.

В феврале он заявил что не будет просить о продлении своего контракта, но страны НАТО просили его остаться, поскольку не смогли договориться о кандидате на пост генсека.

После ухода с поста Столтенберг планирует возглавить Центральный банк Норвегии.

Претенденты на пост генсека НАТО

Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что заинтересована в посту генерального секретаря НАТО. Это желание политик объясняет, в частности, войной России против Украины.

При этом в конце октября премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что был бы заинтересован в том, чтобы сменить Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО.

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