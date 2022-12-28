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Глава МЗС Латвії пояснив, коли необхідно знімати санкції з Росії

Фото: міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс (facebook com edgars rinkevics)
Автор: Наталія Юрченко

Санкції проти Росії не можна скасовувати навіть після звільнення всіх територій України. Спочатку РФ повинна визнати кордони та суверенітет України, а також виплатити компенсації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт глави МЗС Латвії Едгарса Рінкевичса про підсумки та нові плани у сфері зовнішньої політики.

На його думку, для зняття санкцій Росія повинна визнати незалежність, суверенітет та міжнародно визнані кордони України, а також виплатити кошти на реконструкцію зруйнованого. Міністр підкреслив, що Латвія готова посилювати санкційний тиск, а також разом з партнерами запобігати обходу санкцій.

Рінкевичс зазначив, що санкції - це інструмент, який обмежує можливості Росії фінансувати бойові дії та робить війну дорожчою.

Глава МЗС Латвії додав, що його країна підтримує на рівні ЄС рішення направити заморожені російські активи на відбудову України, а також ввести кримінальну відповідальність за обхід санкцій.

Нагадаємо, раніше прем'єр Латвії заявив, що припинення вогню в Україні піде на користь Росії, а згодом агресор може посилити атаки.

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