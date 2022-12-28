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Глава МИД Латвии объяснил, когда необходимо снимать санкции с России

Фото: министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс (facebook com edgars rinkevics)
Автор: Наталья Юрченко

Санкции против России нельзя отменять даже после освобождения всех территорий Украины. Сначала РФ должна признать границы и суверенитет Украины, а также выплатить компенсацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса об итогах и новых планах в области внешней политики.

По его мнению, для снятия санкций Россия должна признать независимость, суверенитет и международно признанные границы Украины, а также выплатить средства на реконструкцию разрушенного. Министр подчеркнул, что Латвия готова усиливать санкционное давление, а также вместе с партнерами предотвращать обход санкций.

Ринкевичс отметил, что санкции - это инструмент, который ограничивает возможности России финансировать боевые действия и делает войну дороже.

Глава МИД Латвии добавил, что его страна поддерживает на уровне ЕС решение направить замороженные российские активы на восстановление Украины, а также ввести уголовную ответственность за обход санкций.

Напомним, ранее премьер Латвии заявил, что прекращение огня в Украине пойдет на пользу России, а впоследствии агрессор может ужесточить атаки.

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