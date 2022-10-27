Глава МИД Латвии назвал выступление Путина репетицией перед Гаагой

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал речь президента РФ Владимира Путина на дискуссионной платформе "Валдай" репетицией перед выступлением в Международном суде в Гааге.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Twitter чиновника.

Ринкевичс обратил внимание на часть речи диктатора, в которой он заявил, что не Россия, а именно Запад довел до нынешней ситуации в Украине.

"Это почти как репетиция защитительной речи в Международном трибунале в Гааге или в Нюрнберге", - написал он.