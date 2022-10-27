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Глава МИД Латвии назвал выступление Путина репетицией перед Гаагой

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Латвия, Четверг 27 октября 2022 22:46
Глава МИД Латвии назвал выступление Путина репетицией перед Гаагой Фото: глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс (wikipedia.org)
Автор: Антон Малиновский

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал речь президента РФ Владимира Путина на дискуссионной платформе "Валдай" репетицией перед выступлением в Международном суде в Гааге.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter чиновника.

Ринкевичс обратил внимание на часть речи диктатора, в которой он заявил, что не Россия, а именно Запад довел до нынешней ситуации в Украине.

"Это почти как репетиция защитительной речи в Международном трибунале в Гааге или в Нюрнберге", - написал он.

Кроме того, во время выступления Путин заявил, что российская война в Украине якобы связана с "тектоническими изменениями миропорядка".

Также он назвал три причины по которым Россия начала войну. Первая - "игнорирование интересов Москвы" относительно членства Украины в НАТО, вторая - "невыполнение Минских соглашений", а третья - решение включить в состав России временно оккупированные части Донецкой и Луганской областей, поскольку его страна "не могла бросить Донбасс на произвол судьбы".

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