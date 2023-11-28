Глава МЗС Латвії : ми повинні працювати над стримуванням Росії на всіх 360 градусах

"Ми повинні працювати над стримуванням Росії на всіх 360 градусах (по периметру - ред.). Усім потрібен час, щоб зрозуміти, якою загрозою є Росія. Як вирішувати цю проблему на довгу перспективу: це 360 градусів. Це конвенційні озброєння, ППО , кіберзахист, боротьба з дезінформацією", - сказав Каріньш.

Щодо контрнаступу українських військ глава МЗС Латвії зазначив, що "це питання очікувань".

"Якщо було очікування, що контрнаступ буде швидким і трапиться за ніч, то цього не було. Але якщо ми глянемо на реальні цифри, побачимо, скільки військової техніки та живої сили росіян знищується кожен день", - наголосив латвійський міністр.

Рада Україна-НАТО

Нагадаємо, Рада Україна-НАТО була створена за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі у липні 2023 року. Перша зустріч міністрів закордонних справ Ради НАТО - Україна проходить 28-29 листопада. У ній також візьме участь державний секретар США Ентоні Блінкен.

Як заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, глави МЗС країн НАТО на зустрічі 28-29 листопада дадуть рекомендації Україні щодо проведення реформ для вступу до Альянсу.

Сьогодні перед засіданням у Брюсселі Столтенберг закликав союзників продовжувати підтримку України. Оскільки чим сильнішою вона буде на полі бою, тим кращою буде її позиція.