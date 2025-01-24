Глава МЗС Китаю переговорив з новим держсекретарем США

Зауважимо, що вчора, під час виступу у Давосі президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається на допомогу Китаю для завершення війни РФ проти України. Він згадав, що минулого тижня провів телефонну розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном, яку ініціював саме китайський лідер.

В Китаї відповіли Трампу та зауважили, що Пекін вітає наміри американського президента завершити "українську кризу".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.