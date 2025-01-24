UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Глава МЗС Китаю переговорив з новим держсекретарем США

Фото: глава МЗС Китаю Ван І (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Глава МЗС Китаю Ван I провів телефонну розмову з новим держсекретарем США Марко Рубіо. Темою обговорення стали важливі питання розвитку китайсько-американських відносин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства закордонних справ Китаю.

Сьогодні, 24 січня, міністр закордонних справ Китаю провів телефонну розмову з новим держсекретарем США.

Ван І згадав, що 

 

Зауважимо, що вчора, під час виступу у Давосі президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається на допомогу Китаю для завершення війни РФ проти України. Він згадав, що минулого тижня провів телефонну розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном, яку ініціював саме китайський лідер.

В Китаї відповіли Трампу та зауважили, що Пекін вітає наміри американського президента завершити "українську кризу".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиКитай