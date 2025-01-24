Глава МЗС Китаю переговорив з новим держсекретарем США

Глава МЗС Китаю Ван I провів телефонну розмову з новим держсекретарем США Марко Рубіо. Темою обговорення стали важливі питання розвитку китайсько-американських відносин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства закордонних справ Китаю.
Сьогодні, 24 січня, міністр закордонних справ Китаю провів телефонну розмову з новим держсекретарем США.
Ван І згадав, що
Зауважимо, що вчора, під час виступу у Давосі президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається на допомогу Китаю для завершення війни РФ проти України. Він згадав, що минулого тижня провів телефонну розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном, яку ініціював саме китайський лідер.
В Китаї відповіли Трампу та зауважили, що Пекін вітає наміри американського президента завершити "українську кризу".
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