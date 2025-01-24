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Глава МИД Китая переговорил с новым госсекретарем США

Фото: глава МИД Китая Ван И (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Глава МИД Китая Ван И провел телефонный разговор с новым госсекретарем США Марко Рубио. Темой обсуждения стали важные вопросы развития китайско-американских отношений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел Китая.

Сегодня, 24 января, министр иностранных дел Китая провел телефонный разговор с новым госсекретарем США.

Ван И упомянул, что

Заметим, что вчера, во время выступления в Давосе президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на помощь Китая для завершения войны РФ против Украины. Он вспомнил, что на прошлой неделе провел телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, который инициировал именно китайский лидер.

В Китае ответили Трампу и отметили, что Пекин приветствует намерения американского президента завершить "украинский кризис".

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