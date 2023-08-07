Глава МЗС Китаю обговорив із Лавровим війну в Україні

Глава МЗС Китаю Ван І сьогодні, 7 серпня, обговорив зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим війну в Україні.

"Сторони також обмінялися думками щодо української кризи (так у Китаї називають війну в Україні - ред.) та інших міжнародних і регіональних питань, що становлять взаємний інтерес", - йдеться у повідомленні.

Що сказав представник Китаю

Ван І наголосив, що стосовно війни в Україні Китай займатиме незалежну і неупереджену позицію, висловлюватиме об'єктивну і раціональну думку, активно просуватиме "мирні переговори" і шукатиме політичне рішення щодо будь-якої міжнародної багатосторонньої події.

Що сказав представник РФ

Лавров відповів китайському дипломату, що "Росія повністю згодна з позиційним документом Китаю щодо політичного врегулювання української кризи і цінує та вітає конструктивну роль Китаю в цьому відношенні".

Ставлення Китаю до війни в Україні

Варто зазначити, що Китай від початку повномасштабного вторгнення зайняв нібито нейтральну позицію щодо війни. Він не засудив, але і не підтримав Росію, але посилив спільну з нею торгівлю.

При цьому Китай оприлюднив так званий "мирний план" щодо війни в Україні, проте його розкритикували в Україні, Європі та США.

Також Китай відправив до України свого спеціального представника - Лі Хуея. Він також відвідав ЄС та Росію. Після свого турне Лі Хуей заявив, що Китай та Європа дійшли консенсусу щодо "української кризи".

Крім того, після візиту до низки країн Лі Хуей заявив, що ані Кремль, ані Київ "не зачиняли двері для діалогу", однак мають багато труднощів, щоб сісти за стіл переговорів.