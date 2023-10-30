Глава МЗС Канади закликала до гуманітарних "пауз" у Секторі Газа через наземну операцію Ізраїлю

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі закликає до гуманітарних "пауз" у Секторі Газа після того, як Ізраїль у вихідні ввів у регіон додаткові сили, а доля палестинських мирних жителів викликає дедалі більшу занепокоєність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Вона заявила, що "час закінчується", і закликала всі сторони погодитися на "перемир'я", щоб евакуювати іноземних громадян, звільнити всіх заручників і забезпечити надходження в регіон продовольства, палива і води.

У Секторі Гази перебувають 400 канадців, які "живуть у страху і відчаї", сказала Жолі.

"Як і всі держави, Ізраїль має право захищатися від терористичних атак. Він зобов'язаний робити це відповідно до міжнародного права. Адже навіть в умовах кризи існують принципи. Навіть у війні існують правила", - заявила міністр.

Вона додала, що країни повинні керуватися людською гідністю.

"Усі цивільні особи - ізраїльтяни і палестинці, оскільки вони рівні, - мають бути захищені", - додала Жолі.

Міністр повідомила, що внаслідок конфлікту загинули шестеро канадців і одна людина, яка має тісні зв'язки з Канадою.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня терористи ХАМАС несподівано атакували Ізраїль. Бойовики вбивали, а також викрадали військових та цивільних мешканців. Після цього Ізраїль почав регулярно обстрілювати Сектор Гази.

27 жовтня представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявив про початок наступальної активності на Сектор Газа. Операція ведеться з повітря, моря та суші, щоб забезпечити безпеку Ізраїлю.

Цієї ночі Ізраїль відправив додаткові війська для наземної операції у Газі

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