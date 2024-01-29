Глава МЗС Канади відвідає Польщу для обговорення підтримки України

Її візит до Польщі відбудеться наприкінці січня.

Під час свого візиту до Варшави Жолі зустрінеться з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським та маршалом Сейму й одним із лідерів коаліції "Третій шлях" Шимоном Головнею. Зокрема, вони обговорять відповідні плани щодо подальшої підтримки України, просування прав людини, запобігання загрозам регіональній безпеці з боку Росії та Білорусі.

Крім цього, Жолі зустрінеться з представниками гуманітарних організацій, таких як Міжнародний комітет Червоного Хреста, Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, Фонд "Український дім" і Центр освіти і розвитку, які надають підтримку українським біженцям у Польщі.

Допомога Канади

Канада підтримала українців у загарбницькій війні, яку розв'язала Росія. Зокрема, Оттава надала військову, фінансову, гуманітарну та політичну підтримку, підтримала санкції проти Росії.

Також у травні 2022 року після звільнення півночі України прем'єр Канади Джастін Трюдо приїхав до Києва.

У вересні 2023 року український президент Володимир Зеленський уперше від початку війни відвідав Канаду.

Нещодавно стало відомо, що Канада виділить Україні 1,3 млрд канадських доларів (понад 947 млн доларів США) на військову допомогу. Ці кошти буде нараховано до 2026 року.

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