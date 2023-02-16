Глава МЗС Ізраїлю зустрівся з Кулебою під звуки повітряної тривоги

Під час переговорів двох міністрів у Києві завили сирена, однак зустріч чиновників не було перервано, незважаючи на загрозу з повітря.

Після приїзду до Києва сьогодні вранці глава МЗС Ізраїлю вирушив до Бучі, яка пережила звірства росіян під час окупації минулого року.

"Неможливо залишатися байдужим перед суворими видовищами і жахливими історіями, які я тут почув і випробував... Ізраїль засуджує будь-яке навмисне заподіяння шкоди невинним", - сказав Коен після того, як відвідав місце масового поховання жертв, які загинули в Бучі.

Фото: Коен поклав квіти до братської могили у Бучі (Times of Israel)

Також Коен приїхав із візитом у Бабин Яр, де вшанував пам'ять євреїв, убитих під час Голокосту.

"Холокост - це чорна пляма в історії людства, і ми повинні пам'ятати, що систематичне вбивство євреїв, де б вони не були, ніколи не повернеться. Я можу гарантувати, що ми зробимо все, щоб захистити наш народ і забезпечити його безпеку від тих, хто сіє проти нього зло", - заявив міністр.

Фото: Коен вшанував пам'ять жертв Голокосту в Бабиному Яру (The Jerusalem Post)