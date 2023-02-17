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Глава МЗС Ізраїлю зустрівся у Києві з керівниками медичної місії FRIDA

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П'ятниця 17 лютого 2023 18:18
Глава МЗС Ізраїлю зустрівся у Києві з керівниками медичної місії FRIDA Фото: глава МЗС Ізраїлю зустрівся у Києві з ідеологами медичної місії FRIDA (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен у рамках свого візиту до України зустрівся у Києві з Романом Гольдманом та Марком Нев'язьким, ідеологами та засновниками медичної місії FRIDA Israel-Ukraine.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення місії.

Як відомо, місія FRIDA з перших днів початку бойових дій місія FRIDA перебувають у найгарячіших точках, забезпечуючи медичною та гуманітарною допомогою найнезахищеніші верстви українського суспільства - інвалідів, дітей, людей похилого віку.

"Вже здійснюється навчання українських лікарів у клініках Ізраїлю, найближчим часом розпочнеться приїзд до України ізраїльських професорів світового рівня", - зазначив Роман Гольдман.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писала, що міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен 16 лютого прибув до Києва. Це перший візит ізраїльського високопосадовця до України з початку повномасштабної війни.

Раніше Коен заявив, що Ізраїль розширить гуманітарну допомогу Україні та продовжить підтримувати євреїв у нашій країні.

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