Глава МИД Израиля встретился в Киеве с руководителями медицинской миссии FRIDA

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в рамках своего визита в Украину встретился в Киеве с Романом Гольдманом и Марком Невяжским, идеологами и основателями медицинской миссии FRIDA Israel-Ukraine.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение миссии .

Как известно, миссия FRIDA с первых дней начала боевых действий миссия FRIDA находятся в самых горячих точках, обеспечивая медицинской и гуманитарной помощью самые незащищенные слои украинского общества - инвалидов, детей, пожилых людей.

"Уже осуществляется обучение украинских врачей в клиниках Израиля, в ближайшее время начнется приезд в Украину израильских профессоров мирового уровня", - отметил Роман Гольдман.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Израиля Эли Коэн 16 февраля прибыл в Киев. Это первый визит израильского высокопоставленного чиновника в Украину с начала полномасштабной войны.

Ранее Коэн заявил, что Израиль расширит гуманитарную помощь Украине и продолжит поддерживать евреев в нашей стране.