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Глава МЗС Італії заявив про кібератаки та погрози родині через підтримку України

22:36 07.11.2026 Сб
2 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні (Getty Images)

Кіберзлочинці опублікували персональні дані міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні в "даркнеті" та намагаються залякати його родину.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в X.

За словами італійського дипломата, причиною для атак стала його чітка та принципова позиція на підтримку України та захист свободи суверенної держави.

Таяні наголосив, що не піддасться залякуванням з боку зловмисників і продовжить захищати країну.

"Моя відповідь дуже проста: я жодним чином не піддамся залякуванням. Я продовжуватиму працювати над захистом свого міністерства та Італії, і я продовжуватиму зміцнювати зв'язки та співпрацю з нашими союзниками, щоб ми могли захистити себе разом", - заявив він.

Міністр також зазначив, що у Фарнезіні серйозно ставляться до кіберзагроз. 1 січня у відомстві створили спеціальну "кібердиректорію" для захисту від атак з боку ворожих державних структур.

"Наш вибір, моя місія виконані: ми продовжуватимемо захищати нашу безпеку та захищатимемо себе від кіберзлочинців. З переконанням, що це правильний шлях для захисту італійського народу та нашої країни", - підкреслив Таяні.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні закликала Європейський Союз чітко визначити переговірників щодо України, щоб уникнути хаосу та розбіжностей у діалозі.

Окрім політики, Рим продовжує зміцнювати оборонні спроможності нашої держави.

Зокрема, італійський уряд готує новий 13-й пакет військової допомоги Україні, до якого можуть увійти ракети-перехоплювачі Aster для систем ППО.

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УкраїнаІталіяКібератакаМИД Италии