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Глава МИД Италии заявил о кибератаках и угрозах семье из-за поддержки Украины

22:36 07.11.2026 Сб
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: министр иностранных дел Италии Антонио Таяни (Getty Images)

Киберпреступники опубликовали персональные данные министра иностранных дел Италии Антонио Таяни в "даркнете" и пытаются запугать его семью.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в X.

По словам итальянского дипломата, причиной атак стала его четкая и принципиальная позиция в поддержку Украины и защиту свободы суверенного государства.

Таяни подчеркнул, что не подвергнется запугиванию со стороны злоумышленников и продолжит защищать страну.

"Мой ответ очень прост: я никоим образом не поддамся запугиванию. Я буду продолжать работать над защитой своего министерства и Италии, и я буду продолжать укреплять связи и сотрудничество с нашими союзниками, чтобы мы могли защитить себя вместе", - заявил он.

Министр также отметил, что в Фарнезине серьезно относятся к киберугрозам. 1 января в ведомстве была создана специальная "кибердиректория" для защиты от атак со стороны враждебных государственных структур.

"Наш выбор, моя миссия выполнены: мы будем продолжать защищать нашу безопасность и будем защищать себя от киберпреступников. Убежден, что это правильный путь для защиты итальянского народа и нашей страны", - подчеркнул Таяни.

Напомним, недавно премьер-министр Италии Джорджия Мелони призвала Европейский Союз четко определить переговорщиков по Украине, чтобы избежать хаоса и разногласий в диалоге.

Кроме политики, Рим продолжает укреплять оборонные возможности нашего государства.

В частности, итальянское правительство готовит новый 13-й пакет военной помощи Украине, в который могут войти ракеты-перехватчики Aster для систем ПВО.

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УкраинаИталияКибератакаМИД Италии