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Глава МЗС Італії про "список русофобії": не дамо себе залякати

Фото: Антоніо Таяні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні відреагував на звинувачення в "русофобії", висунуті Росією на адресу президента Серджо Маттарелли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.

"Мені ніколи не подобалися жодні "чорні списки". Це неприйнятно - образа для всього італійського народу. І, звісно, ми не дамо себе залякати списком, складеним МЗС Росії", - заявив Таяні. 

При цьому він підкреслив, що Італія жодного разу не заявляла, що знаходиться "у стані війни з Росією".

"Наша позиція дуже чітка, і ми відкидаємо ці звинувачення, бо вони безпідставні", - додав глава італійського зовнішньополітичного відомства.

Що передувало

У лютому президент Італії Серджо Маттарелла порівняв російську агресію проти України з діями Третього Рейху, згадавши про відродження деспотичних режимів, які ведуть до загарбницьких війн і домінування силового підходу.

Після цього Росія внесла Маттареллу, а також міністра закордонних справ Антоніо Таяні й міністра оборони Гвідо Крозетто до так званого списку "русофобів", опублікованого на урядовому сайті.

У ньому наведено заяви політиків з Італії, країн ЄС, США, Канади, НАТО та інших держав. У відповідь на це МЗС Італії викликало російського посла в Римі для пояснень.

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