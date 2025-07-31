Глава МЗС Італії про "список русофобії": не дамо себе залякати

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні відреагував на звинувачення в "русофобії", висунуті Росією на адресу президента Серджо Маттарелли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.
"Мені ніколи не подобалися жодні "чорні списки". Це неприйнятно - образа для всього італійського народу. І, звісно, ми не дамо себе залякати списком, складеним МЗС Росії", - заявив Таяні.
При цьому він підкреслив, що Італія жодного разу не заявляла, що знаходиться "у стані війни з Росією".
"Наша позиція дуже чітка, і ми відкидаємо ці звинувачення, бо вони безпідставні", - додав глава італійського зовнішньополітичного відомства.
У лютому президент Італії Серджо Маттарелла порівняв російську агресію проти України з діями Третього Рейху, згадавши про відродження деспотичних режимів, які ведуть до загарбницьких війн і домінування силового підходу.
Після цього Росія внесла Маттареллу, а також міністра закордонних справ Антоніо Таяні й міністра оборони Гвідо Крозетто до так званого списку "русофобів", опублікованого на урядовому сайті.
У ньому наведено заяви політиків з Італії, країн ЄС, США, Канади, НАТО та інших держав. У відповідь на це МЗС Італії викликало російського посла в Римі для пояснень.