RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Экономика В мире Происшествия

Глава МИД Италии о "списке русофобии": не дадим себя запугать

Фото: Антонио Таяни (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отреагировал на обвинения в "русофобии", выдвинутые Россией в адрес президента Серджо Маттареллы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.

"Мне никогда не нравились никакие "черные списки". Это неприемлемо - оскорбление для всего итальянского народа. И, конечно, мы не дадим себя запугать списком, составленным МИД России", - заявил Таяни.

При этом он подчеркнул, что Италия ни разу не заявляла, что находится "в состоянии войны с Россией".

"Наша позиция очень четкая, и мы отвергаем эти обвинения, потому что они безосновательны", - добавил глава итальянского внешнеполитического ведомства.

Что предшествовало

В феврале президент Италии Серджо Маттарелла сравнил российскую агрессию против Украины с действиями Третьего Рейха, упомянув о возрождении деспотических режимов, которые ведут к захватническим войнам и доминированию силового подхода.

После этого Россия внесла Маттареллу, а также министра иностранных дел Антонио Таяни и министра обороны Гвидо Крозетто в так называемый список "русофобов", опубликованный на правительственном сайте.

В нем приведены заявления политиков из Италии, стран ЕС, США, Канады, НАТО и других государств. В ответ на это МИД Италии вызвал российского посла в Риме для объяснений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияИталия