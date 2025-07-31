Глава МЗС Італії про "список русофобії": не дамо себе залякати

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні відреагував на звинувачення в "русофобії", висунуті Росією на адресу президента Серджо Маттарелли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.

"Мені ніколи не подобалися жодні "чорні списки". Це неприйнятно - образа для всього італійського народу. І, звісно, ми не дамо себе залякати списком, складеним МЗС Росії", - заявив Таяні.

При цьому він підкреслив, що Італія жодного разу не заявляла, що знаходиться "у стані війни з Росією".

"Наша позиція дуже чітка, і ми відкидаємо ці звинувачення, бо вони безпідставні", - додав глава італійського зовнішньополітичного відомства.