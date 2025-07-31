Глава МИД Италии о "списке русофобии": не дадим себя запугать

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отреагировал на обвинения в "русофобии", выдвинутые Россией в адрес президента Серджо Маттареллы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica .

"Мне никогда не нравились никакие "черные списки". Это неприемлемо - оскорбление для всего итальянского народа. И, конечно, мы не дадим себя запугать списком, составленным МИД России", - заявил Таяни.

При этом он подчеркнул, что Италия ни разу не заявляла, что находится "в состоянии войны с Россией".

"Наша позиция очень четкая, и мы отвергаем эти обвинения, потому что они безосновательны", - добавил глава итальянского внешнеполитического ведомства.