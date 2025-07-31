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Глава МИД Италии о "списке русофобии": не дадим себя запугать

Четверг 31 июля 2025 14:28
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Глава МИД Италии о "списке русофобии": не дадим себя запугать Фото: Антонио Таяни (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отреагировал на обвинения в "русофобии", выдвинутые Россией в адрес президента Серджо Маттареллы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.

"Мне никогда не нравились никакие "черные списки". Это неприемлемо - оскорбление для всего итальянского народа. И, конечно, мы не дадим себя запугать списком, составленным МИД России", - заявил Таяни.

При этом он подчеркнул, что Италия ни разу не заявляла, что находится "в состоянии войны с Россией".

"Наша позиция очень четкая, и мы отвергаем эти обвинения, потому что они безосновательны", - добавил глава итальянского внешнеполитического ведомства.

Что предшествовало

В феврале президент Италии Серджо Маттарелла сравнил российскую агрессию против Украины с действиями Третьего Рейха, упомянув о возрождении деспотических режимов, которые ведут к захватническим войнам и доминированию силового подхода.

После этого Россия внесла Маттареллу, а также министра иностранных дел Антонио Таяни и министра обороны Гвидо Крозетто в так называемый список "русофобов", опубликованный на правительственном сайте.

В нем приведены заявления политиков из Италии, стран ЕС, США, Канады, НАТО и других государств. В ответ на это МИД Италии вызвал российского посла в Риме для объяснений.

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