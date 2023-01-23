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Глава МЗС Італії пояснив, коли Європа зможе закликати Україну до переговорів з РФ

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Рим, Понеділок 23 січня 2023 12:55
Глава МЗС Італії пояснив, коли Європа зможе закликати Україну до переговорів з РФ Фото: глава МЗС Італії Антоніо Таяні (GettyImage)
Автор: Наталія Юрченко

Європейські країни поки не можуть просити Україну повернутися до переговорів з Росією. Це стане можливим лише після припинення бойових дій з боку РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні в інтерв'ю виданню Il Messaggero.

За його словами, дехто зі світових лідерів намагається просити європейські країни пом'якшити свою позицію на користь переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. Проте Таяні впевнений, що Україна зможе почати переговори з РФ лише за умови припинення боїв та бомбардувань.

"Домовленість буде можлива лише в тому випадку, якщо Росія вирішить припинити військові дії, якщо вона вирішить припинити безладні бомбардування мирних мешканців та стратегічних об'єктів. Лише тоді Європа зможе попросити Україну розпочати переговори", - сказав італійський міністр.

Нагадаємо, вчора глава МЗС Італії повідомив, що його країна разом з Францією закінчує підготовку комплексу ППО SAMP-T для України.

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