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Італія закінчує спільну з Францією підготовку комплексу ППО SAMP-T для передачі Україні

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Італія, Неділя 22 січня 2023 17:14
Італія закінчує спільну з Францією підготовку комплексу ППО SAMP-T для передачі Україні Фото: глава закордонних справ Італії Антоніо Таяні (GettyImage)
Автор: Каріна Левицька

Голова закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що вони спільно з Францією закінчують підготовку зенітного ракетного комплексу SAMP-T, який буде переданий Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera.

"У співпраці з Францією ми завершуємо відправку SAMP-T, і в будь-якому випадку є інші дії, над якими ми працюємо конфіденційно", - заявив Таяні.

Він також розповів, що Італія надала Україні вже п'ять пакетів військової допомоги на суму близько 1 мільярда євро, а зараз готується шостий пакет, до якого входять системи ППО.

Нагадаємо, за даними західних ЗМІ, Італія направить до Словаччини ППО SAMP-T, а Братислава своєю чергою передасть Україні Patriot

Раніше РБК-Україна писало про те, що нещодавно було продемонстровано перші фотографії IRIS-Т, яка у перші дні свої роботи в Україні збила 100 відсотків ворожих цілей.

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