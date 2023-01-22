Італія закінчує спільну з Францією підготовку комплексу ППО SAMP-T для передачі Україні
Голова закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що вони спільно з Францією закінчують підготовку зенітного ракетного комплексу SAMP-T, який буде переданий Україні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera.
"У співпраці з Францією ми завершуємо відправку SAMP-T, і в будь-якому випадку є інші дії, над якими ми працюємо конфіденційно", - заявив Таяні.
Він також розповів, що Італія надала Україні вже п'ять пакетів військової допомоги на суму близько 1 мільярда євро, а зараз готується шостий пакет, до якого входять системи ППО.
Нагадаємо, за даними західних ЗМІ, Італія направить до Словаччини ППО SAMP-T, а Братислава своєю чергою передасть Україні Patriot
Раніше РБК-Україна писало про те, що нещодавно було продемонстровано перші фотографії IRIS-Т, яка у перші дні свої роботи в Україні збила 100 відсотків ворожих цілей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.