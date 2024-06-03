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Глава МЗС Італії підтвердив плани передати Україні систему ППО SAMP/T

Фото: Антоніо Таяні, голова МЗС Італії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Італія надасть Україні вже другу батарею SAMP/T, яка здатна збивати балістичні ракети.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Відомо, що ми відправимо SAMP/T, який є інструментом протиповітряної оборони та захисту, про який нас попросила сама Україна", - зазначив міністр.

Таким чином він підтвердив чутки про передачу батареї, які сьогодні, 3 червня, розповсюджували західні ЗМІ з посиланням на власні джерела.

Більш детальних подробиць про передачу Україні системи ППО SAMP/T глава МЗС не розкрив.

SAMP/T для України

Варто зауважити, що Франція та Італія передали Україні першу систему SAMP/T ще у 2023 році. Це єдина система ППО європейського виробництва, яка може збивати балістику.

Також SAMP/T здатна фіксувати десятки цілей та перехоплювати 10 ракет одночасно.

Анонс постачання SAMP/T відбувся на тлі закликів України до передачі систем ППО, які здатні збивати балістичні цілі. Потреба в них стала ще сильнішою на тлі постійних атак росіян.

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