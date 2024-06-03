Італія невдовзі може відправити в Україну ще одну систему ППО SAMP/T, - Reuters

Україна для захисту від російських обстрілів може отримати ще одну систему ППО SAMP/Т від Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише видання, Італія може надіслати до України другу систему протиповітряної оборони SAMP/T у відповідь на прохання Києва про більшу допомогу для захисту від російських ракетних атак.

Варто зауважити, що це єдина система європейського виробництва, яка здатна перехоплювати балістичні ракети. Вона може відстежувати десятки цілей і перехоплювати їх одночасно.

За попередніми даними, Україні буде передано систему SAMP/T, яка дислокується в Кувейті, але невдовзі має повернутися до Італії.

SAMP/T

ППО також відоме, як Мамба, - це зенітно-ракетний комплекс середньої дальності наземного базування. Він був розроблений франко-італійським консорціумом Eurosam.

Воно призначене для захисту полів битв і важливих тактичних об'єктів від повітряних загроз, включно з крилатими ракетами, пілотованими і безпілотними літальними апаратами, а також балістичними ракетами малої дальності (до 600 км).

Посилення ППО в Україні

Після посилення російських обстрілів по території України українське ППО було значно виснажене. Росія завдає ударів по містах за допомогою балістики, при цьому збивати балістичні цілі можуть Patriot і SAMP/T.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що Україні необхідні додаткові системи протиповітряної оборони Patriot і SAMP/T.

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