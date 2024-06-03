Глава МИД Италии подтвердил планы передать Украине систему ПВО SAMP/T

Италия предоставит Украине уже вторую батарею SAMP/T, которая способна сбивать баллистические ракеты.
Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Известно, что мы отправим SAMP/T, который является инструментом противовоздушной обороны и защиты, о котором нас попросила сама Украина", - отметил министр.
Таким образом он подтвердил слухи о передаче батареи, которые сегодня, 3 июня, распространяли западные СМИ со ссылкой на собственные источники.
Более детальных подробностей о передаче Украине системы ПВО SAMP/T глава МИД не раскрыл.
Стоит заметить, что Франция и Италия передали Украине первую систему SAMP/T еще в 2023 году. Это единственная система ПВО европейского производства, которая может сбивать баллистику.
Также SAMP/T способна фиксировать десятки целей и перехватывать 10 ракет одновременно.
Анонс поставок SAMP/T произошел на фоне призывов Украины к передаче систем ПВО, которые способны сбивать баллистические цели. Потребность в них стала еще более сильной на фоне постоянных атак россиян.
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