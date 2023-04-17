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Глава МЗС Іраку заявив про готовність Багдада стати посередником між Україною та РФ

Фото5 міністр закордонних справ Іраку Фуад Хусейн (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Ірак готовий стати посередником між Україною та РФ для завершення війни.

Про це заявив міністр закордонних справ Іраку Фуад Хусейн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Sumaria.

"Ірак готовий активізувати роль контактної групи й ухвалити рішення про участь як посередника, щоб закласти основи для переговорів між сторонами щоразу, коли російська або українська сторона просить про пряме втручання, щоб стати стороною в досягненні миру в зоні військових дій, які там тривають", - заявив він.

Зазначимо, що Ірак неодноразово закликав до припинення вогню в Україні. Однак при цьому Багдад не займав жодної зі сторін у війні, зайнявши нейтралітет.

Нагадаємо, сьогодні глава МЗС України Дмитро Кулеба перебуває з робочим візитом у Багдаді.

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