Глава МИД Ирака заявил о готовности Багдада стать посредником между Украиной и РФ

"Ирак готов активизировать роль контактной группы и принять решение об участии в качестве посредника, чтобы заложить основы для переговоров между сторонами всякий раз, когда российская или украинская сторона просит о прямом вмешательстве, чтобы стать стороной в достижении мира в зоне продолжающихся там военных действий", - заявил он.

Отметим, что Ирак неоднократно призывал к прекращению огня в Украине. Однако при этом Багдад не занимал ни чью из сторон в войне, заняв нейтралитет.

Напомним, сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба находится с рабочим визитом в Багдаде.

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