UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Глава МЗС Гватемали не виключив військову допомогу Україні

Фото: міністр закордонних справ Гватемали Маріо Букаро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Дмитро Левицький

Гватемала вже підтримує Україну в багатьох сферах, зокрема в дипломатичній. Не виключається і військова допомога.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр закордонних справ Гватемали Маріо Букаро.

"Ми дуже тісно спілкуємося з урядом України, щоб скласти карту потреб, і це частина моєї сьогоднішньої поїздки. У мене вже були зустрічі в Міністерстві закордонних справ, а також у парламенті, щоб побачити, які є потреби на місцях", - сказав він.

За його словами, президент Гватемали Алехандро Джамматтеї має намір підтримувати Україну в усіх сферах, особливо в гуманітарній. "Тож, сподіваюся, цього року ми зможемо принести хороші новини", - додав він.

У відповідь на уточнююче питання про військову допомогу Букаро сказав: "Ми працюємо над оцінкою всіх цих аспектів, особливо тому, що ми маємо давні традиції миротворчих місій у світі, а також маємо великий досвід розмінування, вирішення гуманітарних та інших питань".

Букаро повідомив, що планується продовжити оцінку потреб. "Ми й надалі зможемо працювати на землі. Ми будемо більш ніж раді мати можливість оцінити це з нашим урядом", - додав він.

Нагадаємо, Гватемалу можна назвати найбільшим союзником України в Латинській Америці. Зокрема, вона першою приєдналася до коаліції зі створення Спецтрибуналу для РФ та відкликала свого посла з Москви після варварського вторгнення в Україну.

 

Міністр закордонних справ Гватемали Маріо Букаро заявив, що відносини Гватемали з Росією наразі перебувають "на найнижчій точці" через вторгнення країни-агресора на територію України.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГватемалаВійна Росії проти України