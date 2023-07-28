Глава МЗС Гватемали не виключив військову допомогу Україні

"Ми дуже тісно спілкуємося з урядом України, щоб скласти карту потреб, і це частина моєї сьогоднішньої поїздки. У мене вже були зустрічі в Міністерстві закордонних справ, а також у парламенті, щоб побачити, які є потреби на місцях", - сказав він.

За його словами, президент Гватемали Алехандро Джамматтеї має намір підтримувати Україну в усіх сферах, особливо в гуманітарній. "Тож, сподіваюся, цього року ми зможемо принести хороші новини", - додав він.

У відповідь на уточнююче питання про військову допомогу Букаро сказав: "Ми працюємо над оцінкою всіх цих аспектів, особливо тому, що ми маємо давні традиції миротворчих місій у світі, а також маємо великий досвід розмінування, вирішення гуманітарних та інших питань".

Букаро повідомив, що планується продовжити оцінку потреб. "Ми й надалі зможемо працювати на землі. Ми будемо більш ніж раді мати можливість оцінити це з нашим урядом", - додав він.

Нагадаємо, Гватемалу можна назвати найбільшим союзником України в Латинській Америці. Зокрема, вона першою приєдналася до коаліції зі створення Спецтрибуналу для РФ та відкликала свого посла з Москви після варварського вторгнення в Україну.