Глава МИД Гватемалы не исключил военную помощь Украине

"Мы очень тесно общаемся с правительством Украины, чтобы составить карту потребностей, и это часть моей сегодняшней поездки. У меня уже были встречи в Министерстве иностранных дел, а также в парламенте, чтобы увидеть, какие нужды на местах", - сказал он.

По его словам, президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи намерен поддерживать Украину во всех сферах, особенно в гуманитарной. "Надеюсь, в этом году мы сможем принести хорошие новости", - добавил он.

В ответ на уточняющий вопрос о военной помощи Букаро сказал: "Мы работаем над оценкой всех этих аспектов, особенно потому, что у нас есть давние традиции миротворческих миссий в мире, а также большой опыт разминирования, решения гуманитарных и других вопросов".

Букаро сообщил, что планируется продолжить оценку потребностей. "Мы и дальше сможем работать на земле. Мы будем более чем рады иметь возможность оценить это с нашим правительством", - добавил он.

Напомним, Гватемалу можно назвать самым крупным союзником Украины в Латинской Америке. В частности, она первой присоединилась к коалиции по созданию Спецтрибунала для РФ и отозвала своего посла из Москвы после варварского вторжения в Украину.