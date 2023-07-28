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Глава МИД Гватемалы не исключил военную помощь Украине

Фото: министр иностранных дел Гватемалы Марио Букаро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Дмитрий Левицкий

Гватемала уже поддерживает Украину во многих областях, в частности в дипломатической. Не исключается и военная помощь.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр иностранных дел Гватемалы Марио Букаро.

"Мы очень тесно общаемся с правительством Украины, чтобы составить карту потребностей, и это часть моей сегодняшней поездки. У меня уже были встречи в Министерстве иностранных дел, а также в парламенте, чтобы увидеть, какие нужды на местах", - сказал он.

По его словам, президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи намерен поддерживать Украину во всех сферах, особенно в гуманитарной. "Надеюсь, в этом году мы сможем принести хорошие новости", - добавил он.

В ответ на уточняющий вопрос о военной помощи Букаро сказал: "Мы работаем над оценкой всех этих аспектов, особенно потому, что у нас есть давние традиции миротворческих миссий в мире, а также большой опыт разминирования, решения гуманитарных и других вопросов".

Букаро сообщил, что планируется продолжить оценку потребностей. "Мы и дальше сможем работать на земле. Мы будем более чем рады иметь возможность оценить это с нашим правительством", - добавил он.

Напомним, Гватемалу можно назвать самым крупным союзником Украины в Латинской Америке. В частности, она первой присоединилась к коалиции по созданию Спецтрибунала для РФ и отозвала своего посла из Москвы после варварского вторжения в Украину.

 

Министр иностранных дел Гватемалы Марио Букаро заявил, что отношения Гватемалы с Россией сейчас находятся "на самой низкой точке" из-за вторжения страны-агрессора на территорию Украины.

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