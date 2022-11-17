UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Глава МЗС Греції після прибуття до Лівії відмовився виходити з літака: що сталося

Фото: міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас (facebook com dendiasnikos)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас після прибуття до столиці Лівії відмовився виходити з літака і звернув візит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Греції.

Зазначається, що Триполі, столиці Лівії, спочатку не було у маршруті міністра. Місто додали після прохання голови президентської ради Лівії Мохамеда Менфі, який хотів зустрітися з міністром.

Однак до аеропорту приїхала представниця тимчасового уряду Лівії, міністр закордонних справ Наджля Манкуш. Раніше країни домовилися, що не проводитимуть таких зустрічей.

"Візит міністра закордонних справ Нікоса Дендіаса в Триполі було скасовано, оскільки Міністерство закордонних справ Лівії порушило угоду про незустріч з Міністерством закордонних справ Лівії", - йдеться в повідомленні.

За даними грецьких ЗМІ, раніше Дендіас попередив, що до його намірів не входило бачити будь-кого з тимчасового уряду Лівії, термін повноважень якого минув. Греція вважає, що тимчасовий уряд не має легітимності підписати угоду.

Нагадаємо, нещодавно президент Греції Катерина Сакелларопулу відвідала Україну та зустрілася з Володимиром Зеленським.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГреціяМИД УкраиныЛиван