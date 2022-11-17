Глава МИД Греции по прибытию в Ливию отказался выходить из самолета: что произошло

Отмечается, что Триполи, столицы Ливии, изначально не было в маршруте министра. Город добавили после просьбы председателя президентского совета Ливии Мохамед Менфи, который хотел встретиться с министром.

Однако в аэропорт приехала представительница временного правительства Ливии, министр иностранных дел Наджля Манкуш. Ранее страны договорились, что не будут проводить подобных встреч.

"Визит министра иностранных дел Никоса Дендиаса в Триполи был отменен, поскольку Министерство иностранных дел Ливии нарушило существовавшее соглашение о невстречах с Министерством иностранных дел Ливии", - говорится в сообщении.

По данным грецких СМИ, ранее Дендиас предупредил, что в его намерения не входило видеть кого-либо из временного правительства Ливии, срок полномочий которого истек. Греция считает, что временное правительство не имеет легитимности подписать соглашения.