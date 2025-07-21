Глава МЗС Франції їде до Києва на нараду послів

Конференція послів

Нагадаємо, що сьогодні, 21 липня, у Києві відбудеться конференція послів України під назвою "Від сили дипломатії до дипломатії сили". Очікується, що на ній виступить президент України Володимир Зеленський.

Напередодні 20 липня десятки послів України відвідали Запорізьку область, через яку проходить лінія фронту. За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, посли відвідали безпосередньо позиції, а також Оріхівський район разом із містом Оріхів.

Також Сибіга доповів президенту щодо візиту послів до Запорізької області. Зеленський назвав основні завдання, які стоять перед українськими дипломатами - це постачання та виробництво зброї, відбудова України та санкції проти РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.